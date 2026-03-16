Iran no di Londra e Berlino alle richieste Usa su Hormuz Merz | Questa non è una guerra della Nato – La diretta

Londra e Berlino hanno risposto no alle richieste degli Stati Uniti riguardo allo stretto di Hormuz, in un momento di tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nel diciassettesimo giorno di questo conflitto, le compagnie petrolifere hanno inviato un messaggio diretto a Donald Trump, avvertendo che la crisi energetica si intensificherà. La situazione rimane incerta e in evoluzione.

Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura di Hormuz. Berlino e Londra hanno fatto sapere di aver preso atto delle affermazioni di Trump, ma nelle ultime ore è arrivato il rifiuto alle richieste Usa riguardo allo Stretto. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr ). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino». 🔗 Leggi su Open.online

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