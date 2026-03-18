Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo, è stato il primo a rispondere alle critiche di Donald Trump riguardo alle sue posizioni sulla possibile terza guerra del Golfo. Inoltre, ha deciso di vietare l’uso delle basi di Rota e Moron da parte di Washington. Ora, tutta l’Europa sembra condividere le sue scelte e opinioni, contrapponendosi alle parole del presidente statunitense.

Pedro Sanchez ha, per primo, affrontato l’ira del presidente Usa Donald Trump per le posizioni caute assunte sulla Terza guerra del Golfo e per aver interdetto a Washington l’uso delle basi di Rota e Moron. Ma la posizione del presidente del governo spagnolo ha, pian piano, contagiato il resto del Vecchio Continente chiamandolo a un netto bagno di realismo attorno a un preciso dato di fatto: non è nel giudizio della Repubblica Islamica che si può e si deve condensare la valutazione di una guerra che rischia di essere pesantemente controproducente per le filiere globali, le rotte energetiche e la sicurezza internazionale. L’Europa sulla linea Sanchez. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, Sanchez sotto il fuoco di Trump ma ora tutta l’Europa la pensa come lui

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