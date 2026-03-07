Sánchez predica contro Trump ma l’Europa vera sceglie una linea più prudente sulla guerra

Pedro Sánchez ha criticato pubblicamente Donald Trump, ma in Europa si preferisce adottare un atteggiamento più cauto sulla questione della guerra. Dopo aver cercato di imporre la propria posizione, Sánchez si è trovato isolato per poche ore, rimanendo l’unico a mantenere una posizione di leadership tra i rappresentanti della sinistra europea e italiana. La scena politica europea continua a muoversi tra diverse strategie e approcci.

E Pedro S á nchez restò solo, egemone per poche ore e comunque leader incontrastato della sinistra europea e italiana. “Pedro” è il nume del Nazareno, «populista» per Matteo Renzi: contraddizioni in seno al campo largo. Fatto sta che l’Europa che conta ha scelto una strada diversa da quella del leader spagnolo. Non cristallina come la sua. Non condanna Donald Trump, ma neppure si arruola. Va un po’ in guerra, ma giusto il minimo sindacale. Predispone soldati per difendere Cipro e dare una mano nel Golfo (il Regno Unito), ed è un compromesso che per ora salva il rapporto atlantico senza farsi male. È stato Keir Starmer a chiamare Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni – che finalmente ha contribuito a prendere un’iniziativa a parte la diretta su una radio privata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

