Aerei militari statunitensi partono dalle basi in Spagna diretti verso l’Iran, ma effettuano uno scalo intermedio. La missione coinvolge voli militari statunitensi che si spostano nella regione del conflitto, utilizzando scali in territorio spagnolo. La notizia riguarda il trasferimento di mezzi militari senza specificare ulteriori dettagli sul percorso o le motivazioni ufficiali.

Aerei militari statunitensi dalla basi spagnole in volo verso la zona del conflitto in Iran ma con scalo. È questa la strategia messa in campo dagli Stati Uniti per aggirare il No di Pedro Sanchez all’utilizzo delle basi sul suolo spagnolo per la guerra contro Teheran. Nel corso dello scontro tra Usa e Spagna, Donald Trump oltre ad avere definito Madrid un alleato “ terribile ” non ha usato giri di parole: ” Potremmo usare le loro basi se volessimo. Potremmo semplicemente volare lì e usarle. Nessuno ci dirà di non usarle”. A rivelare il metodo utilizzato dagli Usa è stato El Mundo. Il quotidiano spagnolo ha infatti monitorato le attività aeree delle basi di Rota e Morón tra il 27 febbraio (la vigilia dell’inizio dell’attacco congiunto Usa-Israele contro l’Iran) e il 5 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I voli militari Usa verso l’Iran ma con scalo: ecco come Trump aggira il No di Sanchez all’utilizzo delle basi

Sanchez dice di "no", ma Trump sta già usando le due basi militari Usa in Spagna. Col trucco dello scaloNel suo discorso "No alla guerra", rivolto alla nazione, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha puntato i piedi e si è esposto in prima persona...

Iran, il Regno Unito dice no all’utilizzo delle basi militariSull’Iran spirano venti di guerra, ma sembra che Trump debba registrare le prime crepe tra i suoi alleati.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

I jet militari USA aggirano lo spazio aereo svizzeroI radar mostrano rotte che evitano la Confederazione e l’Austria: pesa la neutralità — Il Consiglio federale deve decidere se chiudere lo spazio aereo ai voli militari legati al conflitto in Medio Ori ... cdt.ch

Golfo: Aviano, possibile uso della base per manutenzione e assistenza a voli militari UsaAVIANO – Sono sette le basi militari americane in Italia che rientrano negli accordi sottoscritti fra il 1951 e il 1954 in pieno clima di Guerra Fredda (aggiornati poi nel 1973 e nel 1995) che possono ... pordenoneoggi.it

