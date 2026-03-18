Il ministro dell’Interno italiano ha dichiarato che se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare, potrebbe esserci una carenza di carburante. Ha aggiunto che nei primi trenta giorni si monitoreranno gli sviluppi nella regione, includendo Iran e lo Stretto di Hormuz. La sua dichiarazione si concentra sulla possibilità di conseguenze pratiche legate alla prolungata instabilità nella zona.

“Vediamo nel primo mese, cosa succede in Medioriente e in Iran e nello Stretto di Hormutz. Noi speriamo che non si debba andare avanti perché il problema è che se la guerra dovesse andare avanti per tanti mesi il problema non è l’aumento del carburante, il problema è che il carburante non ci sarà più”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, al termine della riunione con le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori, Fegica, Faib e Confesercenti in Prefettura a Milano. “Il ministro dell’economia sta lavorando adesso sul valore di questo intervento, stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro per un intervento sperimentale della durata di un mese”, ha affermato il leader della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Salvini: Se la guerra andasse avanti, non ci sarà più carburante

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