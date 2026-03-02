Trump | Contro Iran almeno 4 settimane di guerra ma andremo avanti fino quando sarà necessario
Donald Trump ha affermato che un eventuale conflitto con l’Iran durerebbe almeno quattro settimane, ma ha anche dichiarato che gli Stati Uniti proseguiranno le azioni militari fino a quando sarà necessario. Ha spiegato di aver attaccato l’Iran perché Teheran non ha ascoltato gli avvertimenti degli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un discorso senza ulteriori dettagli sui piani futuri.
Donald Trump ha giustificato l'attacco in Iran, sostenendo che Teheran non ha ascoltato gli avvertimenti degli Stati Uniti. "Avevamo avvertito l'Iran di non tentare di ricostruire in un'altra localita'" i siti nucleari distrutti l'anno scorso "ma hanno ignorato questi avvertimenti e si sono. 🔗 Leggi su Today.it
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare
Iran, nuova ondata di missili contro Israele. Trump non esclude invio truppe. Esplosioni vicino a sito nucleare di IsfahanDurante la notte, Israele ha lanciato una serie di attacchi a Beirut e nel Libano meridionale. Il Libano aveva lanciato proiettili verso il nord di Israele, che sono stati intercettati ... ilsole24ore.com
Iran, il conflitto s’intensifica e si estende al LibanoIl 2 marzo Israele ha bombardato il Libano in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah contro il suo territorio, estendendo il conflitto in Medio Oriente nel terzo giorno dell’offensiva contr ... internazionale.it
L'esercito statunitense avrebbe utilizzato Claude contro l'Iran nonostante il divieto di Trump, lo rivela il Washington Post. Intanto, dopo l'attacco del presidente Usa all'azienda di AI, è record di download della app di Anthropic - facebook.com facebook
Il segretario americano Hegseth promette una guerra “decisiva” contro l'Iran. Nella prima conferenza stampa dall'attacco, Hegseth e Caine parlano di un'operazione chirurgica per distruggere la minaccia iraniana. Di Marco Arvati x.com