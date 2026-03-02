Trump | Contro Iran almeno 4 settimane di guerra ma andremo avanti fino quando sarà necessario

Donald Trump ha affermato che un eventuale conflitto con l’Iran durerebbe almeno quattro settimane, ma ha anche dichiarato che gli Stati Uniti proseguiranno le azioni militari fino a quando sarà necessario. Ha spiegato di aver attaccato l’Iran perché Teheran non ha ascoltato gli avvertimenti degli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un discorso senza ulteriori dettagli sui piani futuri.