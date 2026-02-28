Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro obiettivi in Iran, con raid che hanno colpito Teheran, Isfahan e altre città. In risposta, Teheran ha annunciato che colpirà le basi americane nella regione, e sono stati segnalati lanci di razzi sulla V flotta nel Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Nella giornata si sono verificati anche esplosioni a Tel Aviv.

Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, in seguito ai raid in Iran. Il comandante in capo dell'esercito iraniano, generale Abdolrahim Hatami, è invece illeso e continua a dirigere le forze armate, dice un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa Irna. Nel contempo, l'agenzia di stampa Mehr ha scritto che l'intero vertice delle forze della Repubblica islamica non è stato colpito. I Guardiani della rivoluzione islamica, i pasdaran, hanno annunciato il lancio dell'operazione «True Promise 4» «in risposta all'aggressione americano-sionista contro il territorio iraniano». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

