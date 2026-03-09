Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile e anche il gas naturale registra un aumento. Le quotazioni energetiche continuano a salire senza segnali di rallentamento, con l’impennata attribuita alla guerra in Iran. Le variazioni si verificano in un contesto di forte volatilità sui mercati mondiali dell’energia.

A quota 90 venerdì 7 marzo, sfondata la barriera dei 100 dollari al barile nella mattinata di lunedì 9 marzo: il petrolio costa sempre di più e la sua corsa, almeno per il momento non accenna a rallentare: 107,19 dollari al barile in mattinata (+17,92% rispetto a venerdì), dopo aver toccato anche 120 dollari, il massimo dal 2022. Allo stesso modo restano altissime le quotazioni del gas naturale. Alla Borsa di Amsterdam il 9 marzo il prezzo ha raggiunto 62,3 euro al megawattora (+16,8%). I mercati dunque non ritengono probabile una soluzione a breve termine della guerra in Iran da parte di Usa e Israele con i conseguenti attacchi iraniani ai paesi arabi (i maggiori produttori mondiali di petrolio) e il blocco di fatto dello stretto di Hormuz, da cui passano le petroliere che caricano il greggio da quella zona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il petrolio non si ferma, barile sopra 100 dollari. Corre anche il gas

