In Iran, nonostante le numerose uccisioni e le proteste in corso, il regime mantiene il controllo. La divisione dei poteri, il ruolo dei militari e la struttura politica del paese continuano a sostenere il sistema, impedendo un crollo immediato. Sebbene le manifestazioni siano intense e diffuse, il governo sembra ancora in grado di resistere alle pressioni interne. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Non è la fine. Almeno non ancora. Quello che sta accadendo in Iran può sembrare, a prima vista, il preludio al crollo del sistema ma questa lettura, per quanto suggestiva, rischia di essere superficiale. Il futuro della Repubblica islamica, più che alla violenza dei colpi subiti, è legato alla capacità d'assorbirlo dato che il potere iraniano è stato costruito proprio per sopravvivere a eventi di questo tipo. Come è organizzato il sistema iraniano Il sistema iraniano non ruota attorno a una sola figura. A differenza di altri modelli autoritari, in cui la scomparsa del leader può provocare un effetto domino, qui esiste una rete articolata e resiliente di istituzioni che garantiscono continuità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, perché il regime non crolla nonostante le uccisioni? La divisione dei poteri, il ruolo dei militari e la struttura politica

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