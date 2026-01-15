Per Trump il regime in Iran ha fermato le uccisioni | se non interverrà sarà un massacro

Secondo Donald Trump, il regime iraniano ha fermato le uccisioni e rischia un massacro se non interverrà. Tuttavia, è improbabile che gli Stati Uniti abbiano intenzione di intervenire militarmente in Iran senza interessi strategici concreti. La dinamica geopolitica e gli interessi economici spesso influenzano le decisioni degli Stati Uniti in questa regione.

Ma davvero qualcuno ha pensato seriamente che Donald Trump potesse invadere la Repubblica Islamica per sostenere il popolo iraniano? Conosciamo fin troppo bene le regole del gioco: se non ci sono interessi economici in ballo, difficilmente si scende in campo. Tra la vita di migliaia di giovani manifestanti e una prospettiva economica favorevole, cosa mai potrebbe scegliere? Eppure, in questo preciso istante, ci sono quasi 90 milioni di abitanti che aspettano un segnale, un attacco militare che vedono come l'unica via di salvezza. Lo attendono come fosse un liberatore, ma salvatore non sarà. Mentre scrivo, avverto un'angoscia profonda che non concede tregua, un tormento invisibile che si alimenta di ogni immagine capace di infrangere il muro del blackout digitale.

