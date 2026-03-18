Iran Khamenei dopo l’uccisione di Larijani | Il suo sangue rafforza il sistema

Dopo l’uccisione di Larijani, il leader iraniano ha dichiarato che il suo sangue rafforza il sistema. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di forte tensione politica e religiosa, alimentando ulteriormente lo scontro tra le parti coinvolte. La notizia ha fatto il giro del paese, suscitando reazioni e commenti tra coloro che seguono da vicino gli sviluppi interni.

Parole dure, cariche di tensione e destinate ad alimentare ulteriormente lo scontro politico e religioso. La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei interviene sull’uccisione di Ali Larijani, definendola un atto che dimostra “l’odio dei nemici dell’Islam”. “Il suo sangue rafforza il sistema islamico” In un messaggio di condoglianze riportato dall’agenzia Tasnim, Khamenei ha sottolineato come l’assassinio rappresenti, a suo dire, una prova della rilevanza politica e simbolica di Larijani. “Gli anti-islamisti devono comprendere che versare questo sangue ai piedi dell’albero del sistema islamico non fa che rafforzarlo”, ha dichiarato. Un passaggio che lega direttamente la morte dell’esponente iraniano alla tenuta stessa dell’impianto istituzionale della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Iran, Khamenei dopo l’uccisione di Larijani: “Il suo sangue rafforza il sistema” Articoli correlati Cosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo postoSi apre in Iran una lunga fase di successione che in parte era stata già preparata dallo stesso Khamenei: ecco cosa potrebbe accadere a partire dai... Iran, chi guida il Paese dopo l’uccisione di Khamenei: le 4 figure chiave(Adnkronos) – Dopo l'uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, in un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, l'Iran ha annunciato l'avvio... Una selezione di notizie su Iran Khamenei dopo l'uccisione di... Temi più discussi: Intesa in Iran sul successore di Khamenei mentre i raid colpiscono i siti petroliferi; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Attacco all'Iran, le notizie del 9 marzo 2026 | Mojtaba, figlio di Ali khamenei, nuova Guida Suprema. Trump: 'Non durerà'. Netanyahu: 'Lo uccideremo'.; Medio Oriente: lo stato di salute di Mojtaba Khamenei dopo gli attacchi di Usa e Israele sull'Iran. Ali Larijani, leader ombra dell’Iran dopo Khamenei ucciso da Israele: da filosofo a capo della sicurezzaAveva giurato vendetta contro gli Stati Uniti e che l’Iran non si sarebbe mai arreso. E’ stato ucciso dall’esercito israeliano ... ilsole24ore.com Iran, Khamenei dopo l’uccisione di Larijani: Il suo sangue rafforza il sistemaParole dure, cariche di tensione e destinate ad alimentare ulteriormente lo scontro politico e religioso. La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei interviene sull’uccisione di Ali Larijani, ... msn.com In Iran si stanno svolgendo funerali di massa per i funzionari uccisi da Israele, tra cui Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, e Gholamreza Soleimani, capo delle forze paramilitari Basij. Entrambi sono stati uccisi in raid aerei i facebook Trump smentito dalla sua intelligence. "L'Iran non stava tentando di ricostruire impianti nucleari" x.com