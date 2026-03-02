Iran chi guida il Paese dopo l’uccisione di Khamenei | le 4 figure chiave

Dopo l’uccisione di Ali Khamenei, avvenuta in un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, l’Iran ha avviato la procedura costituzionale per la successione. È stato formato un Consiglio di leadership ad interim, che avrà il compito di guidare il Paese in questa fase di transizione. Quattro figure chiave sono coinvolte nel processo di nomina del nuovo leader.

Dopo l'uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, in un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, l'Iran ha annunciato l'avvio della procedura costituzionale per la successione, con la formazione di un Consiglio di leadership ad interim. L'Iran avrà una nuova Guida Suprema "entro uno o due giorni", ha detto il ministro degli Esteri.

Cosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo postoSi apre in Iran una lunga fase di successione che in parte era stata già preparata dallo stesso Khamenei: ecco cosa potrebbe accadere a partire dai...

L’Iran apre alle negoziazioni con Trump dopo l’uccisione di Khamenei: “Avrebbero dovuto farlo prima”Il giorno seguente ai bombardamenti lanciati da Usa e Israele contro l’Iran, che hanno causato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la nuova...

Ali Khamenei, ecco chi era l’ayatollah alla guida dell’Iran da oltre trent’anniDalla rivoluzione islamica al potere assoluto, il ritratto dell’uomo che ha plasmato il regime iraniano e gli equilibri del Medio Oriente. panorama.it

Chi guida l'Iran adesso? il consiglio provvisorio e le incognite del dopo KhameneiLa scomparsa di Ali Khamenei ha attivato meccanismi costituzionali: un consiglio provvisorio guiderà il Paese mentre l'Assemblea degli Esperti sceglie il nuovo leader ... notizie.it

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm - facebook.com facebook

Dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia e Germania: "I leader dell’E3 sono sconcertati dagli attacchi missilistici indiscriminati e sproporzionati lanciati dall’Iran contro Paesi della regione, compresi quelli che non x.com