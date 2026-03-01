Cosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo posto

Da fanpage.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’uccisione della guida suprema in Iran, si apre una fase di transizione che coinvolge le autorità del paese. La successione, in parte pianificata in anticipo, potrebbe portare a cambiamenti nelle gerarchie religiose e politiche. Nei prossimi giorni, le istituzioni iraniane si preparano a definire chi assumerà ufficialmente il ruolo di guida suprema, mentre si attendono sviluppi nelle dinamiche di potere interne.

Si apre in Iran una lunga fase di successione che in parte era stata già preparata dallo stesso Khamenei: ecco cosa potrebbe accadere a partire dai prossimi giorni dopo l'uccisione della guida suprema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump vuole il cambio di regime in Iran: chi prenderà il posto di Ali KhameneiL’attuale scenario geopolitico sta vivendo una delle fasi più critiche e imprevedibili degli ultimi decenni, con il Medio Oriente che si conferma...

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

Tutti gli aggiornamenti su Ali Khamenei.

Temi più discussi: Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei; La guerra adesso è diventata preventiva. Cosa può succedere dopo l'Iran?; Da Reza Pahlavi alla salita al potere dei militari: ecco i possibili scenari per il post Khamenei in Iran; Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenari.

ali khamenei cosa succederà in iranCosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo postoSi apre in Iran una lunga fase di successione che in parte era stata già preparata dallo stesso Khamenei: ecco cosa potrebbe accadere a partire dai prossimi ... fanpage.it

ali khamenei cosa succederà in iranCosa succede in Iran dopo Khamenei: transizione gestita da Pezeshkian, Ali Larijani possibile successoreIl regime, o quel che ne resta, dovrà scegliere un nuovo leader supremo, ma prima ci sarà un Consiglio ad interim guidato da tre persone. Chi può salire al potere ... today.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.