Israele ha annunciato di aver ucciso durante la notte Ali Larijani, un alto funzionario della sicurezza iraniana, e Gholam Reza Soleimani, capo della forza Basij. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante del governo israeliano, che ha confermato l'operazione militare condotta dall’IDF. Non sono stati forniti dettagli ulteriori su come sia avvenuto l’attacco o sui risultati dell’operazione.

Israel Katz ha dichiarato che l’Idf ha ucciso Ali Larijani, alto funzionario della sicurezza iraniana, e Gholam Reza Soleimani, capo della forza Basij, in un attacco sferrato durante la notte. “Sono appena stato informato dal Capo di Stato Maggiore che Larijani e il capo dei Basij sono stati eliminati ieri sera e si sono uniti all’Ayatollah Ali Khamenei insieme a tutti coloro che sono stati eliminati dall’asse del male nelle profondità dell’inferno”, ha dichiarato Katz. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Katz: "Ali Larijani e Gholam Reza Soleimani sono stati uccisi"

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