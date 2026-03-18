L’Iran è stato colpito martedì 17 marzo da un potente raid israeliano che ha preso di mira obiettivi non specificati nel paese. La risposta del regime iraniano si è tradotta in un rinnovato inasprimento delle posizioni, con dichiarazioni che indicano una volontà di rafforzare la propria linea di resistenza. La situazione si inserisce in una serie di eventi di tensione tra i due Stati.

L’Iran è stato duramente colpito nella giornata di martedì 17 marzo dal potente raid israeliano su Teheran che ha provocato la morte del Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Ali Larijani, uomo forte del regime e stratega della risposta della Repubblica Islamica a Washington e Tel Aviv. Un colpo che, per la conduzione attuale della guerra, è forse addirittura più duro di quello subito all’inizio della guerra con la catena di eliminazione di alti membri del regime, a partire dalla Guida Suprema Khamenei. L’Iran dopo la morte di Larijani. Larijani era la cuspide più alta del potere iraniano attuale e un punto di convergenza tra militari, vertici politici, apparati repressivi e diplomazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, il regime colpito si radicalizza e rilancia sulla lunga guerra d’attrito

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