Iran comunità in piazza | Sì alla guerra per rovesciare il regime

La comunità iraniana si è riunita nuovamente in piazza per esprimere il proprio sostegno alle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro il regime. Durante le manifestazioni sono state affisse bandiere e slogan a favore di un intervento militare, mentre si sono ascoltati discorsi di incoraggiamento alle azioni in corso. La protesta si è svolta senza incidenti nelle principali città del paese.

La manifestazione domenica in piazza De Ferrari, " La morte di khamenei sicuramente non poteva rappresentare la fine del regime islamico ma un buon inizio per far sì che accada" La comunità iraniana scende di nuovo in piazza per ribadire il sostegno alle operazioni militari messe in atto da Stati Uniti e Israele per il rovesciamento del regime, che hanno portato alla morte dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso dai bombardamenti dello scorso fine settimana. La manifestazione si terrà domenica 8 marzo alle 19 in piazza De Ferrari, "Tutti insieme verso un Iran libero e in pace", recita la locandina che annuncia la mobilitazione.