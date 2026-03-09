Iran Fini pessimista sulla guerra | Il regime combatterà fino alla fine

Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele si trova in una fase instabile, con tensioni che continuano a crescere e sviluppi imprevedibili. Gianfranco Fini ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di un’escalation e ha evidenziato la complessità del quadro geopolitico attuale, sottolineando il rischio che il regime iraniano possa continuare a combattere fino alla fine.

Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele entra in una fase sempre più imprevedibile. E a guardare con grande cautela agli sviluppi delle prossime settimane è anche Gianfranco Fini, che parla apertamente di un rischio crescente di escalation e di un quadro geopolitico difficile da decifrare. L'ex presidente della Camera, intervenendo a margine di un convegno dedicato proprio all'Iran alla Camera dei deputati, non nasconde il suo pessimismo: secondo lui la crisi mediorientale ha ormai imboccato una strada che rende complicato immaginare una via d'uscita rapida. Fini spiega che le ultime decisioni prese a Teheran mostrano chiaramente la volontà del regime di resistere a qualunque pressione militare o politica.