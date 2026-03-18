Iran il Cremlino condanna l' uccisione di Ali Larijani senza riserve

Il Cremlino ha espresso condanna senza riserve per l’uccisione di Ali Larijani, capo della sicurezza iraniana, avvenuta mercoledì. La decisione è stata comunicata dal portavoce Dmitry Peskov, che ha commentato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli o interpretazioni. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali su eventuali responsabilità o motivazioni.

Mercoledì il Cremlino ha condannato l’uccisione del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani attraverso il proprio portavoce, Dmitry Peskov. “Condanniamo con fermezza l’uccisione di membri della leadership iraniana”, ha affermato in conferenza stampa, sottolineando la sovranità e l’indipendenza di Teheran. Peskov si è soffermato anche sulle relazioni tra Russia e leader europei: “Non abbiamo ricevuto da loro alcun segnale che indichi che vogliono avviare un dialogo. Vorrebbero sedersi al tavolo dei negoziati sull’ Ucraina, ma non lo riteniamo necessario né opportuno”. Questo articolo Iran, il Cremlino condanna l'uccisione di Ali Larijani... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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