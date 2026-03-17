Israele ha comunicato di aver ucciso Ali Larijani, capo del Consiglio di sicurezza iraniano, durante raid notturni condotti dall’IDF su Teheran. Il ministro della Difesa israeliano ha confermato l’operazione, che ha portato alla morte dell’obiettivo. La notizia è stata resa pubblica nelle ultime ore.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l’uccisione di Ali Larijani, capo del Consiglio di sicurezza iraniano, obiettivo dei raid notturni condotti dall’ IDF su Teheran. Il 16 marzo proprio Larijani, tramite un messaggio in sei punti diffuso su X, aveva fatto appello all’unità dei «musulmani di tutto il mondo e ai governi dei Paesi islamici». Era considerato l’uomo più influente del regime iraniano, nonché il leader di fatto della Repubblica Islamica dalla morte di Ali Khamenei. Ucciso anche Soleimani, comandante delle forze Basij. Il capo di Stato maggiore israeliano, generale Eyal Zamir, senza citare esplicitamente di Larijani, ha detto: «Durante la notte sono stati registrati anche risultati significativi in termini di eliminazioni, che potrebbero influire sui risultati della campagna e sulle missioni delle IDF». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele ha annunciato l’uccisione di Ali Larijani

Articoli correlati

Chi è Ali Larijani, il regista della sicurezza di Teheran nel mirino di IsraeleI media israeliani riferiscono di un attacco mirato contro il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale.

“Bruceremo i cuori di USA e Israele”: chi è Ali Larijani, l’uomo che potrebbe guidare l’Iran dopo la morte di KhameneiDopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell’ attacco di Stati Uniti e Israele condotto sabato 28 febbraio, l’Iran si trova in una fase di...

What Happens Next in Iran After Death of Khamenei

Contenuti e approfondimenti su Ali Larijani

Temi più discussi: Israele ha tentato di uccidere Larijani, mistero sulla sua sorte; Guerra Iran, ferito figlio di Khamenei: ultime news oggi 7 marzo; Donald Trump afferma che la guerra in Iran finirà presto; Guerra, l’Iran sceglie il figlio di Khamenei e sfida Trump. Raid in Arabia Saudita, 2 morti.

Israele ha tentato di uccidere LarijaniDonald Trump chiede sostegno internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz - Ancora attacchi su Doha e Dubai, mentre lo Stato ebraico bombarda Teheran e Dubai ... rsi.ch

Israele ha tentato di uccidere Larijani, mistero sulla sua sorteDonald Trump chiede sostegno internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz - Ancora attacchi su Doha e Dubai, mentre lo Stato ebraico bombarda Teheran e Dubai ... rsi.ch

Raid israeliano nella notte contro Ali Larijani, il capo del Consiglio di sicurezza iraniano: potrebbe essere stato ferito o ucciso - facebook.com facebook

Profilo di Ali Larijani: politico conservatore e figura chiave della sicurezza iraniana, vicino a Khamenei e protagonista della strategia di Teheran x.com