Secondo fonti israeliane, Ali Larijani sarebbe stato ucciso, rappresentando un colpo significativo per il governo iraniano. Larijani era considerato una figura importante all’interno del regime, con ruoli di rilievo e grande influenza politica. La notizia dell’eliminazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle modalità o sulle circostanze dell’evento.

Era uno degli uomini più influenti, esperti e potenti del regime: Israele dice di averlo ucciso, per ora l'Iran e gli Stati Uniti non hanato Israele ha detto di aver ucciso Ali Larijani, una delle persone più importanti e potenti nel regime iraniano e considerato il vero leader del paese dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso da un bombardamento israeliano all’inizio della guerra. Per ora l’Iran non ha confermato né smentito la sua morte, e nemmeno gli Stati Uniti hanato. Dall’inizio della guerra i bombardamenti di Israele e Stati Uniti hanno decimato la leadership iraniana: è possibile che finora Larijani fosse stato risparmiato perché gli Stati Uniti vedevano in lui un esponente del regime con cui sarebbe stato possibile trattare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’uccisione di Ali Larijani sarebbe un problema per l’Iran

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