Israele ha colpito ancora l’Iran eliminando Ali Larijani, considerato il leader “de facto” di Teheran. Larijani è stato ucciso in un’operazione condotta nelle ultime ore, secondo fonti ufficiali israeliane. La notizia arriva dopo altri attacchi recenti e cambia gli equilibri tra i due paesi nella regione. La decisione di agire contro Larijani segue una serie di tensioni in corso.

Israele colpisce ancora il cuore dell’Iran e lo fa eliminando il leader “de facto” di Teheran, Ali Larijani. La notizia, confermata dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, è arrivata nella mattinata italiana. Il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale iraniano sarebbe rimasto ucciso in un attacco aereo che Tel Aviv ha sferrato nella notte. Ma chi era Ali Larijani e perché la sua scomparsa rappresenta un altro, duro colpo per il potere di Teheran? Larijani, una vita al servizio del regime. Nato il 3 giugno 1958 in una delle famiglie politiche più famose dell’Iran, Ali Larijani ha coperto ruoli al vertice del potere del regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ali Larijani, chi è il leader iraniano ucciso da Israele assieme a Soleimani

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Corriere della Sera. . Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano in Iran la scorsa notte. Ad affermarlo è il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: «Larijani e il comandant - facebook.com facebook

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