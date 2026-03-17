Iran violento attacco israeliano su Teheran Ucciso l’uomo forte del regime Larijani

Da tv2000.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco israeliano si è verificato questa notte a Teheran, con un'esplosione che ha causato diverse vittime. Tra le persone colpite c'era anche il capo della sicurezza del regime, Larijani, considerato una figura chiave nel governo iraniano. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che parlano di danni significativi e di una situazione ancora sotto controllo.

Violento attacco israeliano sulla capitale Teheran. Ucciso l’uomo forte del regime, il capo della sicurezza Larijani. Intanto continua la rappresaglia dell’Iran: colpiti ancora i paesi del golfo e l’Iraq. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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