Un attacco israeliano si è verificato questa notte a Teheran, con un'esplosione che ha causato diverse vittime. Tra le persone colpite c'era anche il capo della sicurezza del regime, Larijani, considerato una figura chiave nel governo iraniano. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che parlano di danni significativi e di una situazione ancora sotto controllo.

Violento attacco israeliano sulla capitale Teheran. Ucciso l’uomo forte del regime, il capo della sicurezza Larijani. Intanto continua la rappresaglia dell’Iran: colpiti ancora i paesi del golfo e l’Iraq. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, violento attacco israeliano su Teheran. Ucciso l’uomo forte del regime Larijani

Articoli correlati

Su Teheran continuano a piovere bombe e Israele annuncia l’uccisione di Larijani, ritenuto l’uomo chiave del regime degli ayatollahSotto la pioggia di bombe che continua a cadere senza sosta su Teheran, cadono uno dopo l’altro i vertici della Repubblica islamica dell’Iran.

L’uomo forte di Teheran nel mirino di Israele. Katz annuncia: “Ucciso Larijani”Israele dichiara di aver colpito e ucciso nella notte Ali Larijani, uomo forte del regime iraniano e figura chiave per la sicurezza nazionale della...

Iran, violento attacco israeliano su Teheran. Ucciso l'uomo forte del regime Larijani

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran violento attacco israeliano su...

Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Missili e droni dall'Iran, il più vasto attacco contro obiettivi di Usa e Israele. Raid su Teheran, ferito Mojtaba Khamenei ma è salvo in un luogo segreto; Netanyahu: Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua forza; Iran, attacchi terroristici vs Israele +441% in 3 anni. DATI.

Iran, lanciati attacchi su larga scala contro obiettivi americani e israelianiI sistemi di difesa aera degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato missili e droni iraniani I sistemi di difesa aera degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato con successo 6 missili balistici, 7 ... msn.com

Attacco all’Iran, chiuso lo spazio aereo nel Golfo: migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondoDopo il violento attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran, gran parte dello spazio aereo del Golfo è stata ... fanpage.it

#ottoemezzo Caracciolo: “La guerra rafforza chi in Iran vuole la bomba, ma con Trump è difficile trattare” x.com

#Iran Il media israeliano Ynet ha avuto la conferma dal ministro della Difesa Katz che il potente Segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani è stato ucciso nell'attacco notturno a Teheran. Era considerato l'uomo più influe - facebook.com facebook