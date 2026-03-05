Iran Israele abbatte jet di Teheran | il video diffuso dall' esercito israeliano

L'esercito israeliano ha pubblicato un video giovedì 5 marzo che mostra l'abbattimento di un jet iraniano sopra Teheran. Nel filmato si vede l'aereo colpito e cadere, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. La diffusione delle immagini avviene pochi giorni dopo che si sono verificati i fatti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all'evento.

L'esercito israeliano ha diffuso giovedì 5 marzo un video che, secondo quanto affermato, mostra l'abbattimento di un jet iraniano sopra Teheran. In un comunicato viene riferito che mercoledì un aereo israeliano F-35I ha abbattuto un jet da combattimento iraniano (YAK-130). Nelle immagini si vede un aereo che viene colpito e che precipita tra le fiamme.