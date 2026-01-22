Crans-Montana Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato | Penso a chi non ce l’ha fatta Elsa Rubino si sveglia dal coma | come sta la 15enne

Dopo l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, si aggiornano le condizioni dei feriti e delle persone coinvolte. Eleonora Palmieri ha condiviso sui social il suo volto ustionato, riflettendo sulle altre vittime, mentre Elsa Rubino si è risvegliata dal coma. L’incidente ha lasciato segni profondi, ricordando l’importanza di attenzione e solidarietà in situazioni di emergenza.

A settimane dall’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, restano i corpi feriti, le terapie intensive e le cicatrici di chi è sopravvissuto. Eleonora Palmieri, 29 anni, ancora in terapia intensiva ma sopravvissuta con gravi ustioni su buona parte del corpo, soprattutto mani e volto, mostra i segni del fuoco sulla sua pelle in un video sui social. Ed Elsa Rubino, la studentessa di Biella di 15 anni, ricoverata a Zurigo da 22 giorni, si è svegliata e ha riconosciuto i genitori. Eleonora Palmieri: «Non smettete di onorare la vita». Eleonora Palmieri ha deciso di raccontarsi mostrando ciò che resta di quella notte sulla propria pelle.🔗 Leggi su Open.online

Strage di Crans Montana: si sveglia dal coma la 15enne Elsa Rubino. Il padre: “Ci ha riconosciuto”Elsa Rubino, la 15enne coinvolta nella tragedia di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma presso l’ospedale di Zurigo.

Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: «Un centimetro alla volta»Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria del Riminese, è stata trasferita all’ospedale di Cesena per stare vicino alla famiglia dopo aver subito gravi ustioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Eleonora Palmieri ha lasciato il Niguarda: è stata trasferita al Bufalini di Cesena; Parla Eleonora Palmieri dopo l’inferno di Crans-Montana: Ho visto il fuoco risalire le scale, di notte ho ancora paura; Strage di Crans-Montana, Eleonora Palmieri trasferita al Bufalini di Cesena; Ci sono giorni di sollievo, ma anche giorni in cui prevale la fragilità e il bisogno di….

Crans Montana, Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato: Un centimetro alla volta verso la guarigioneNel video pubblicato su Instagram Eleonora ha mostrato il suo volto segnato dalle ferite, accompagnando le immagini con un messaggio di speranza ... dire.it

Il coraggio dopo Crans Montana: Eleonora Palmieri mostra il volto segnato e la sua grande voglia di ricominciareUna delle giovani ferite nel rogo di Capodanno mostra con grande coraggio le cicatrici e ringrazia chi le è rimasto accanto ... ilgiornale.it

Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti» - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com