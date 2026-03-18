Inversi, 59 anni, è stata ufficialmente indicata dal centrodestra come candidata sindaca per le prossime elezioni amministrative a Baranzate, che si terranno il 24 e 25 maggio. La nomina è stata annunciata in un'iniziativa pubblica in cui il partito ha sottolineato l’importanza di sicurezza e servizi come priorità del programma. La candidata rappresenta ufficialmente la coalizione in vista del voto.

È Monica Inversi, 59 anni, la candidata sindaca del centrodestra per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Baranzate. Le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, in una nota stampa di poche righe hanno annunciato ufficialmente la sua candidatura e confermato che verrà presentata la lista del centrodestra unito " Baranzate al centro ". Politicamente attiva sul territorio di Baranzate da più di vent’anni dopo un trascorso nell’Udc, la candidata Inversi è passata in Forza Italia, prima coordinatrice cittadina del partito, poi membro della segreteria provinciale e infine responsabile cittadina di Azzurro Donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inversi in campo con il centrodestra: "Sicurezza e servizi al primo posto"

Articoli correlati

"Decoro, sicurezza e legalità al primo posto", la polizia locale sgombera il GirasoleIl plauso di Battaglia: "L’amministrazione comunale continua con determinazione il percorso di legalità per evitare la creazione di zone franche sul...

Sicurezza al primo posto: il sindaco vieta fiamme libere e fuochi d’artificio nei locali pubbliciBRINDISI – Con una mossa decisa volta a prevenire tragedie e garantire la pubblica incolumità, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha...

Tutto quello che riguarda Inversi in campo con il centrodestra...

Discussioni sull' argomento Inversi in campo con il centrodestra: Sicurezza e servizi al primo posto; Progetto Civico Italia, Inverso guida la squadra salernitana verso la prima riunione regionale; Da Maschietto Editore Riflessi inversi di Enrico Bruschi; Crisi internazionale e impennata dei prezzi, Paolicelli chiede un confronto con il Governo.

Giuseppe Inversi - facebook.com facebook