Decoro sicurezza e legalità al primo posto la polizia locale sgombera il Girasole

La polizia locale ha sgomberato il Girasole, una struttura comunale, dopo che il Comune ha deciso di riqualificarla e venderla. L’operazione è avvenuta in seguito a una delibera della giunta, che ha dato il via libera alle attività di recupero e cessione dell’edificio. Durante l’intervento, decine di agenti hanno rimesso in ordine l’area, ripristinando la situazione prima dell’occupazione non autorizzata.

Il plauso di Battaglia: "L’amministrazione comunale continua con determinazione il percorso di legalità per evitare la creazione di zone franche sul territorio cittadino, dove le regole non siano rispettate" All’interno della struttura sono stati rinvenuti numerosi giacigli di fortuna, in un contesto di grave degrado e pessime condizioni igienico-sanitarie. Durante l’operazione, gli agenti hanno identificato due persone, entrambe denunciate per occupazione abusiva di immobile pubblico, di cui una è stata inoltre deferita all’Autorità giudiziaria per non avere i documenti in regola per risiedere sul nostro territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Reggio Calabria, le forze dell’ordine hanno evacuato il centro sociale “Girasole” a causa di condizioni di degrado e problemi di sicurezza.

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, la polizia si è riunita al Duomo di San Ciriaco ad Ancona.

