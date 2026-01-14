Sicurezza al primo posto | il sindaco vieta fiamme libere e fuochi d’artificio nei locali pubblici

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso di fiamme libere e fuochi d'artificio nei locali pubblici. Questa misura mira a prevenire incidenti e a garantire la sicurezza dei cittadini. L'attenzione alle norme di sicurezza è fondamentale per tutelare l'incolumità pubblica e ridurre i rischi associati a pratiche potenzialmente pericolose in ambienti condivisi.

BRINDISI – Con una mossa decisa volta a prevenire tragedie e garantire la pubblica incolumità, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha firmato l'ordinanza n. 2 del 14 gennaio 2026, che introduce restrizioni severe sull'uso di materiali infiammabili nei luoghi di aggregazione.

