La banda è identità | il convegno a Bracigliano organizzato da Anbg

L’incontro intitolato “La banda è identità: la nuova legge regionale e il futuro del patrimonio immateriale campano”, sarà occasione di confronto sulla legge del 24 marzo 2025 approvata dalla Regione Campania Sostenere le bande in quanto espressione di una identità forte e decisa perché radicate al territorio. Formare nuove generazioni di musicisti attraverso l’esperienza favorendo la loro maturità espressiva per proiettare la tradizione nel futuro. È quanto intende fare il convegno, organizzato dall’Associazione Nazionale Bande da Giro (Anbg) in collaborazione con l’associazione musicale La Triade, che si terra domenica primo marzo alle 16:30 a palazzo De Simone a Bracigliano, in provincia di Salerno. L’incontro intitolato “La banda è identità: la nuova legge regionale e il futuro del patrimonio immateriale campano”, sarà occasione di confronto sulla legge del 24 marzo 2025 approvata dalla Regione Campania che così ha inteso difendere, sostenere e valorizzare le formazioni bandistiche del territorio e il loro patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

