Economia civile pace e responsabilità sociale al centro di un convegno organizzato dalla Diocesi

Il convegno “Economia e Pace – Impresa sostenibile”, promosso dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 17 presso la Sala convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni. L’evento, aperto al pubblico, approfondirà temi legati all’economia civile, alla responsabilità sociale e al ruolo delle imprese nella promozione di una società più sostenibile e pacifica.

🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Truffe telefoniche convegno a Palazzolo organizzato dalla Cisl Saldatura tra progressisti ed estremisti: giovani pentastellati e comunisti a convegno in un centro sociale di RomaGiovani rappresentanti dei pentastellati e dei comunisti si incontrano a Roma in un centro sociale occupato per un convegno, segnando un momento di dialogo tra diverse anime del panorama politico giovanile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni un incontro su Economia e Pace – Impresa Sostenibile; Oltre l'impatto: ripensare l'impresa alla luce del modello del professor Yunus; L'ufficio diocesano pastorale organizza il percorso Politica e società secondo la dottrina sociale; Antonio Decaro presenta la nuova Giunta Regionale pugliese. Congratulazioni e auguri di buon lavoro da Anci Puglia.

