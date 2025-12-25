Infarto a Natale a 104 anni Salvata da un delicato intervento chirurgico
Nella serata della Vigilia di Natale, l'équipe di Cardiologia Invasiva dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal professor Eugenio Stabile, ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica salvavita su una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto, trasferita dal proprio domicilio a Melfi direttamente in sala di emodinamica dal servizio emergenza urgenza 118. ''Nonostante l'età molto avanzata e l'elevata complessità clinica, abbiamo proceduto al trattamento interventistico in urgenza, consentendo la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell'evento ischemico, senza complicanze procedurali'', ha spiegato il cardiologo Rocco Grippo subito dopo aver terminato l'intervento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
