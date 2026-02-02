Questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano si è tenuta la cerimonia di consegna della Panchina d’Oro 202425. Tra i premiati c’è anche Massimiliano Canzi, che si è aggiudicato il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A Women. La premiazione è stata un’occasione per celebrare i successi delle squadre femminili italiane e il lavoro degli allenatori, tra applausi e soddisfazione.

Oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano si è svolta la premiazione della Panchina d’Oro 202425. Ogni anno la cerimonia premia i migliori allenatori dei massimi campionati maschili e femminili. A vincere il premio per la Serie A Women è stato Massimiliano Canzi. La stagione della Juventus Women è stata semplicemente memorabile, coronata dalla conquista del double con Scudetto e Coppa Italia. Ai due successi della passata stagione si aggiungono le vittorie della Supercoppa Italiana 2025 ed il successo anche della Serie A Women’s Cup. Il podio è stato completato da Gianpiero Piovani e Gianluca Grassadonia, rispettivamente allenatori di inter e lazio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Panchina d’Oro 2024/25: Massimiliano Canzi vince il premio per la Serie A Women

