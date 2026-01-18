Inter Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere

Ecco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita di Serie A Women tra Inter e Juventus Women, allenate da Canzi. Scopri i metodi disponibili per assistere al match, con dettagli su piattaforme e orari, per seguire con comodità e attenzione l'incontro tra le due squadre.

allenate da Canzi. Domenica 18 gennaio 2026 va in scena uno degli appuntamenti più attesi della Serie A Women 20252026: il derby d’Italia tra Inter e Juventus. La sfida, valida per la decima giornata di campionato, rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni di vertice di entrambe le formazioni. Le bianconere di Massimiliano Canzi arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo il recente trionfo in Supercoppa Italiana e la celebrazione ufficiale davanti al pubblico dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere Leggi anche: Juventus Women Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere Leggi anche: St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dove vedere Inter-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A Women | Dove vedere Inter-Juventus; Inter-Juventus (Serie A Women): quando si gioca e dove vederlo in tv; Inter-Juventus Women, incrocio da alta classifica: orario, TV e streaming. Serie A Women, Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv - Domenica 18 gennaio 2026 la Juventus Women torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. torinotoday.it

Inter - Juventus Women: dove vederla in chiaro e in pay TV domenica 18 gennaio 2026 - La Serie A femminile torna protagonista con un big match imperdibile della 10ª giornata: Inter - tag24.it

Dove vedere Inter-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Derby d'Italia tra Inter e Juventus nella Serie A femminile: come guardare il match in diretta tv e streaming, tutte le info. goal.com

Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A

La classifica di Serie A dopo: Udinese-Inter 0-1 Napoli-Sassuolo 1-0 Cagliari-Juventus 1-0 x.com

TAREMI, Higuain, Pirlo, MATERAZZI: il ping pong sui giocatori di Inter e Juventus - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.