Inter Primavera Cremonese 2-1 | i nerazzurri di Carbone tornano alla vittoria Il resoconto del match

Questa mattina l’Inter Primavera ha battuto la Cremonese 2-1 in una partita importante. I nerazzurri di Benito Carbone sono riusciti a tornare alla vittoria dopo alcune partite senza successi. I ragazzi dell’Inter hanno giocato con determinazione e hanno portato a casa i tre punti, mettendo fine a un periodo difficile.

di alberto alberto petrosilli Inter Primavera Cremonese 2-1: i ragazzi di Benito Carbone ritrovano una vittoria fondamentale. II resoconto del match. Vittoria fondamentale per l'Inter Primavera di Benito Carbone, che risponde presente nella corsa al vertice. Nonostante qualche brivido finale di troppo al KONAMI Youth Development Centre, i nerazzurri piegano la resistenza della Cremonese e si portano a ridosso della vetta, proprio mentre la prima squadra di Cristian Chivu si gode i suoi 52 punti in Serie A. Inter Primavera Cremonese 2-1, i nerazzurri volano con El Mahboubi e Iddrissou: vetta a -1».

