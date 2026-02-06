La Juventus sta decidendo il suo prossimo passo sul mercato. Nei prossimi giorni, i dirigenti analizzeranno tutte le opzioni possibili, mentre le trattative in Europa continuano a muoversi rapidamente. La società vuole capire se sarà il momento di puntare su nuovi acquisti o di confermare la rosa attuale. La decisione finale potrebbe cambiare molte strategie delle prossime settimane.

Il mercato dei trasferimenti accelera sui riflettori europei con una mossa destinata a condizionare diverse trattative. In evidenza c’è Xaver Schlager, centrocampista di riferimento del Lipsia, la cui uscita potrebbe ridefinire gli equilibri di gennaio. Dopo quattro stagioni in Bundesliga, la partita riguarda soprattutto la possibilità di una separazione consensuale senza rinnovo, aprendo scenari di rilancio per diverse big internazionali. Il club tedesco ha comunicato ufficialmente che Schlager lascerà Lipsia al termine della stagione, intensificando l’interesse delle squadre che cercano un profilo completo, affidabile e capace di imprimere dinamismo al reparto centrale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mercato Juve, l'obiettivo bianconero ha deciso sul suo futuro: tutti gli scenari possibili

Approfondimenti su Juve Mercato

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha commentato le possibilità di un trasferimento di un giocatore dal Cagliari alla Juventus a gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MERCATO JuveColpo Chiuso! Decide Spalletti! Juve Scatenata

Ultime notizie su Juve Mercato

Argomenti discussi: Mercato Serie A chiuso: tutte le operazioni. Juve tra entrate, uscite e l'obiettivo sfumato; Attacco Juve: le ultime su Kolo Muani e Zirkzee; Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristiche; Calciomercato Juventus, chi arriva in attacco? Kolo Muani e le alternative.

Mercato Juve, l’obiettivo bianconero ha scelto il suo prossimo futuro: ecco gli scenari sul tavolo, tutti i dettagliMercato Juve, l’obiettivo bianconero ha scelto il suo prossimo futuro: ecco gli scenari sul tavolo, tutti i dettagli Il calciomercato internazionale si infiamma con una notizia proveniente dalla Bunde ... calcionews24.com

Mercato Serie A chiuso: tutte le operazioni. Juve tra entrate, uscite e l'obiettivo sfumatoSi avvicina il gong della sessione invernale di trattative: oltre i bianconeri, anche Inter, Milan e Napoli sono alla ricerca degli ultimi colpi ... tuttosport.com

Calciomercato Juve LIVE Tutti gli aggiornamenti facebook

Juve, il mercato non è chiuso: caccia ai parametri zero, tutti i nomi di Comolli x.com