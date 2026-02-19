Juve quarto posto obbligatorio o rischio ridimensionamento Cosa succede sul mercato se si manca la Champions

La Juventus rischia di ridimensionarsi se non raggiunge il quarto posto in classifica, una posizione che garantisce l’accesso alla Champions League. La motivazione principale è il bisogno di entrare nelle competizioni europee per ottenere entrate fondamentali e mantenere alto il valore del club. Se la squadra non riesce a qualificarsi, potrebbe trovarsi a dover vendere alcuni giocatori chiave e ridimensionare gli investimenti futuri. La prossima partita diventa decisiva per evitare questa situazione.

Juve, quarto posto obbligatorio o rischio ridimensionamento. Cosa succede se si manca il quarto posto che vale la Champions. La Juventus di Luciano Spalletti si trova di fronte al primo vero momento di difficoltà della gestione del tecnico toscano. Dopo quattro partite consecutive senza vittorie, l'aria alla Continassa si è fatta pesante: il pesante 5-2 subito a Istanbul non ha solo messo un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League, ma ha acceso una spia rossa anche sui conti del club. Il peso economico del fallimento.