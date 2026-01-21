Grandi speranze pochi risultati La promessa mancata dell’Intelligenza Artificiale russa
Nel 2017, Vladimir Putin affermava che chi avrebbe dominato l’intelligenza artificiale avrebbe dominato il mondo. La Russia, con questa promessa, ha puntato a diventare un attore chiave nel settore, ma i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Questa analisi esplora le sfide e le reali capacità dell’Intelligenza Artificiale russa, mettendo in luce le differenze tra ambizione e realtà in un campo in rapido sviluppo.
“Chiunque sia leader nell’Intelligenza Artificiale dominerà il mondo”, diceva nel 2017 il presidente russo Vladimir Putin, suggerendo implicitamente che Mosca si sarebbe gettata con grande slancio nella corsa all’emergente tecnologia. A quasi dieci anni di distanza, però, la situazione non sembra essere delle più ottimistiche per il Cremlino, come evidenziato dalla fotografia fornita dal Global AI Index 2024 di Tortoise Media, in cui la Federazione Russa si classifica al 31° posto su 83 Paesi in termini di implementazione, innovazione e investimenti nell’Intelligenza Artificiale. Ben distante dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Popolare Cinese, attori che Mosca considera suoi pari sul piano internazionale, che in questa graduatoria detengono rispettivamente il primo e il secondo posto. 🔗 Leggi su Formiche.net
