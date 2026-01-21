Grandi speranze pochi risultati La promessa mancata dell’Intelligenza Artificiale russa

Nel 2017, Vladimir Putin affermava che chi avrebbe dominato l’intelligenza artificiale avrebbe dominato il mondo. La Russia, con questa promessa, ha puntato a diventare un attore chiave nel settore, ma i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Questa analisi esplora le sfide e le reali capacità dell’Intelligenza Artificiale russa, mettendo in luce le differenze tra ambizione e realtà in un campo in rapido sviluppo.

