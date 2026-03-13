A Marghera, 37 lavoratori sono stati licenziati dall'azienda statunitense InvestCloud, che ha deciso di sostituirli con sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di una prima in Italia in questo settore, e l’azienda ha comunicato che ci sono altre questioni ancora da chiarire. La decisione ha suscitato attenzione tra i dipendenti e le autorità locali.

InvestCloud annuncia la chiusura della sede di Marghera e avvia un licenziamento collettivo per 37 dipendenti. Nella comunicazione alle parti sociali l’azienda collega la scelta a un modello basato su AI e alla riduzione delle strutture locali. I sindacati parlano di primo caso in Italia e chiedono chiarimenti: incontro fissato per il 19 marzo. 37 dipendenti licenziati da InvestCloud a Marghera InvestCloud Italy, filiale italiana del gruppo statunitense attivo nella tecnologia finanziaria, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 37 dipendenti della sede di Marghera, destinata alla chiusura. Una scelta formalmente legata al bisogno di un nuovo modello organizzativo basato su sistemi integrati con l’intelligenza artificiale e alla riduzione delle strutture locali autonome. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - InvestCloud a Marghera, 37 dipendenti licenziati e sostituti dall'AI: "Prima volta in Italia, c'è sotto altro"

Articoli correlati

Investcloud, 37 licenziamenti nella sede di Marghera per sostituzione dipendenti con AI, sindacati: "Grave, servono regole"La notizia sta facendo rumore, anche perché non è la prima volta che accade e una recente sentenza del tribunale di Roma ha stabilito che è...

Fatturato ok e dipendenti licenziati: perché la InvestCloud di Marghera sostituirà tutti con l’intelligenza artificialeUn’intera sede svuotata, con tutti i dipendenti messi alla porta e sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale.

Una selezione di notizie su InvestCloud a Marghera 37 dipendenti...

Temi più discussi: InvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai; InvestCloud licenzia tutti i 37 dipendenti a Marghera (Venezia): sostituiti dall'Ai; InvestCloud chiude in Italia: 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificiale; Azienda Usa licenzia tutti i dipendenti a Marghera, sostituiti dall'intelligenza artificiale.

InvestCloud elimina la struttura italiana a Marghera e trasferisce attività all'IAA Marghera 37 addetti di InvestCloud sono stati messi in mobilità: l'azienda americana parla di un nuovo modello organizzativo fondato sull'IA e sulla centralizzazione delle attività ... notizie.it

Marghera, 37 licenziati per colpa dell'AI: ma è una storia di AI washing e finanzaInvestCloud chiude la sede italiana di Marghera e licenzia 37 dipendenti. L'azienda cita l'AI, ma dietro c'è un decennio di ristrutturazioni sotto private equity. msn.com

InvestCloud a causa dell'intelligenza artificiale potrebbe licenziare 37 dipendenti. Secondo i dati Istat nel 2024 in Italia le imprese con dipendenti chiamate «pioniere» per l’adozione della Ai erano 182 mila, l’11,4% - facebook.com facebook

Un forte applauso di solidarietà ai 37 lavoratori di Investcloud di #Marghera, licenziati per essere sostituti con l'IA. Non si trattano i lavoratori così. Abbiamo già chiesto che ci sia un tavolo per esplorare tutte le possibilità per salvaguardare quei posti di lavoro. # x.com