serie b insigne torna a segnare ed il pescara sogna la salvezza

Lorenzo Insigne è tornato. Il fantasista partenopeo ha siglato la rete del momentaneo 1-0 nel 2-1 del suo Pescara contro il Palermo. Gli abruzzesi hanno conquistato tre punti vitali per continuare a credere e combattere per la salvezza, i biancoazzurri sono all'ultimo posto in Serie B con 21 punti e la zona playout dista solamente 4 punti. L'ultimo gol con la maglia del Pescara, Insigne l'aveva siglato il lontano 12 maggio del 2012 nel trionfo per 2-0 contro il Torino. Quella squadra conquistò la Serie A con Zeman in panchina ed il trio delle meraviglie composto dal partenopeo, Ciro Immobile e Marco Verratti. Il numero 11 della squadra di Giorgio Gorgone siglò sotto gli ordini di Zeman ben 18 gol in 37 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Insigne torna al Pescara che è ultimo in Serie BDi Marzio: "Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”.

Leggi anche: Insigne: "Napoli? C'è stato un contatto, sarei andato anche gratis... Ma ora la salvezza a Pescara"

