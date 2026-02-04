Insigne | Napoli? C' è stato un contatto sarei andato anche gratis Ma ora la salvezza a Pescara

Dopo sei mesi senza squadra, Lorenzo Insigne torna in campo. L’ex capitano del Napoli ha firmato con il Pescara, dove ha già parlato con Zeman. “C’era stato un contatto con il Napoli, sarei anche andato gratis”, ha detto. Ora pensa solo a salvare la squadra, anche se il sogno di tornare nel suo vecchio club sembra ormai sfumato.

Lorenzo Insigne è il grande colpo del mercato invernale in Serie B. L’attaccante ha scelto di ripartire dal Pescara. Dopo sei mesi da svincolato, l’ex capitano del Napoli ha accettato l’offerta del club abruzzese: “Ho avuto altre proposte, ma avevo promesso al presidente Sebastiani che avrei giocato soltanto al Pescara”. Il classe ’91 si è presentato in conferenza stampa dopo la prima convocazione stagionale nella sfida con il Mantova: è rimasto in panchina, tutti attendono il suo debutto. Nelle scorse settimane si era parlato anche di alcuni contatti tra il giocatore e il Napoli, ma Insigne ha chiarito: “È vero, ci siamo sentiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

