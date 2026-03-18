Ingemar Stenmark i 70 anni del robot delle nevi

Il 18 marzo si celebra il 70° compleanno di Ingemar Stenmark, icona svedese dello sci alpino. Nato in un piccolo paese, ha raggiunto notorietà internazionale grazie ai numerosi successi in competizioni di slalom e gigante. La sua carriera si è svolta principalmente negli anni Settanta, periodo in cui ha vinto numerosi titoli e stabilito record. La sua figura rimane una delle più riconoscibili nel mondo dello sci.

Nel giorno dei settant'anni di Ingemar Stenmark ci sorprendiamo innanzitutto del fatto che. siano soltanto settanta, perché lo si sente nominare da sempre, senza nemmeno il bisogno di essere appassionati di discipline invernali. Il "sempre" dello sport è una dimensione alla quale hanno accesso pochi eletti e che arriva a sfiorare solo quelli come lui, i quali caratterizzano più di un'epoca e contendono lo scettro a più di una generazione di avversari, per poi lasciare la disciplina cambiata, irreversibilmente, rispetto a quando il loro nome era stato pronunciato le prime volte dai cronisti. Nato il 18 marzo 1956 a Joesjö per poi trasferirsi a Taernaby a quattro anni, figlio dunque della Lapponia svedese, Stenmark crebbe in un ambiente dove lo sci era quasi una necessità quotidiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ingemar Stenmark, i 70 anni del robot delle nevi Articoli correlati Robot ‘stalker’ segue e molesta donna di 70 anni a Macau: l’episodio diventa virale(Adnkronos) – Un robot umanoide ha provocato il panico per le strade di Macau, molestando una donna di 70 anni, al punto da dover richiedere... Escursionista si perde nella nebbia: soccorsa dai Vigili del Fuoco con l’aiuto del gatto delle neviPistoia, 27 gennaio 2025 – La nebbia le fa perdere l’orientamento durante un’escursione in montagna. Altri aggiornamenti su Ingemar Stenmark Argomenti discussi: Shiffrin e Odermatt sempre più su: la top 10 di podi e vittorie all-time. Stig Strands 70-årshälsning till Ingemar Stenmark: Får se om han svararIngemark Stenmark fyller 70 år på onsdagen. Stig Strand ska försöka uppvakta sin barndomsvän. – Vi får se om han svarar när jag ringer, säger Strand. expressen.se Alpinikonen Ingemar Stenmark fyller 70 årIngemar Stenmark – en av Sveriges främsta idrottsmän genom tiderna – fyller 70 år. Från första världscupsegern som tonåring till den färska stavhoppssatsningen har han trollbundit svenska folket. SVT: ... svt.se