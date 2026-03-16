Robot ‘stalker’ segue e molesta donna di 70 anni a Macau | l’episodio diventa virale

Un robot umanoide ha seguito e molestato una donna di 70 anni nelle strade di Macau, causando il panico tra i passanti. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la situazione. La vicenda è diventata virale sui social media, attirando l’attenzione sull’incidente. Nessuno è stato ferito durante l’episodio.

(Adnkronos) – Un robot umanoide ha provocato il panico per le strade di Macau, molestando una donna di 70 anni, al punto da dover richiedere l’intervento della polizia. L’episodio, che ha rapidamente fatto il giro dei social, solleva interrogativi sul comportamento dei robot in pubblico e sui rischi della tecnologia sempre più presente nelle città. Secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Lo smartphone che diventa robot e segue l’utenteAGI - Honor alza l’asticella della sfida nel campo dell’intelligenza artificiale applicata agli smartphone e compie il salto dalle funzioni smart a... A spasso per Roma con un cane-robot: il video diventa viraleUna scena apparentemente normale: una donna che passeggia con il proprio cane al guinzaglio lungo una strada di Roma.