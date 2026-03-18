Infortunio Zaccagni fuori più di un mese | salta la nazionale

Mattia Zaccagni si fermerà tra i 30 e i 40 giorni a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. La Lazio e la nazionale italiana devono fare a meno del giocatore per oltre un mese, in seguito a questo infortunio. La società ha comunicato i tempi di recupero e la conseguente assenza di Zaccagni dalle competizioni in programma.

Brutte notizie per la Lazio e la nazionale italiana con Mattia Zaccagni che dovrà restare fermo tra i 30 e i 40 giorni per via di una lesione muscolare alla coscia destra. Infortunio per Zaccagni in casa Lazio, pessime notizie per la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Questo il comunicato della Lazio sulle condizioni del proprio centrocampista: “Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”. Una notizia che non farà piacere sia a Maurizio... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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