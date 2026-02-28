Un infortunio tiene fuori dai convocati un giocatore chiave, costringendo l’allenatore a rivedere le proprie scelte per la partita di questa sera a San Siro. La notizia è stata annunciata ufficialmente, confermando le anticipazioni fatte in conferenza stampa. Le probabili formazioni di Chivu e De Rossi sono state influenzate da questa assenza, che cambia gli scenari previsti per la sfida tra Inter e Genoa.

Il forfait già nell’aria, anche perché un po’ preannunciato in conferenza stampa, adesso è ufficiale. Non ci sarà stasera nella sfida tra Inter e Genoa valevole per la 27esima giornata di Serie A. Norton-Cuffy out contro quell’Inter alla quale è stato vicino nello scorso calciomercato di gennaio. L’esterno inglese non ha smaltito del tutto l’infortunio al flessore e così De Rossi è stato costretto a escluderlo dai convocati per il match coi nerazzurri di Chivu in programma oggi alle 20.45. Fuori dall’elenco anche il danese Otoa, già assente col Torino per il problema alla caviglia. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio e fuori dai convocati: è UFFICIALE, salta Inter-Genoa

