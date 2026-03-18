Durante la partita contro il Barcellona, il centrocampista è uscito dal campo a seguito di uno scontro di gioco. Gattuso, allenatore del club, ha espresso preoccupazione per le sue condizioni. La notizia ha suscitato attenzione anche in ambito nazionale, dove si monitora con attenzione l’evoluzione dello stato di salute del giocatore. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle diagnosi o le conseguenze dell’incidente.

Infortunio Tonali, preoccupazione in casa Newcastle e Italia per le condizioni del centrocampista. Le condizioni saranno valutate a breve. Il mondo del calcio italiano trattiene il fiato dopo quanto accaduto sul prato dello Spotify Camp Nou. Durante la sfida di Champions League tra Barcellona e Newcastle, un episodio ha gelato i tifosi e lo staff tecnico azzurro: l’infortunio di Tonali rischia di cambiare i piani della Nazionale in un momento cruciale della stagione. Sono momenti di apprensione a Barcellona per il Newcastle, ma soprattutto per l’Italia di Rino Gattuso, che vede uno dei suoi leader finire k.o. proprio alla vigilia di appuntamenti vitali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Tonali, Gattuso trema: il centrocampista è uscito contro il Barcellona dopo uno scontro di gioco. Le sue condizioni

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