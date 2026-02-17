Infortunio Rrahmani dal Kosovo spaventano | a rischio i playoff dei Mondiali a marzo Cosa filtra sulle sue condizioni
Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma, e dal Kosovo avvertono che potrebbe saltare i playoff dei Mondiali a marzo. La sua condizione preoccupa, perché rappresenta un elemento chiave della squadra. A Napoli, i tifosi si chiedono se potrà recuperare in tempo per le prossime partite.
Infortunio Rrahmani, dal Kosovo fanno temere il peggio: sensazioni non sono affatto positiveLa sfida di ieri sera tra Napoli e Roma si è chiusa con un pareggio per 2-2, un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra. Al ... dailynews24.it
Infortunio Rrahmani, riguardate bene l’azione: ci resta una preoccupazione e una domandaInfortunio Rrahmani durante Napoli Roma: un dettaglio nel replay aumenta la preoccupazione. Crescono i dubbi sugli stop muscolari in casa azzurra. napolicalciolive.com
“L’uno in più, uno in meno” sull’infortunio di #Rrahmani dimostra quanto #Conte si sia napoletanizzato #Carratelli sul Corsport: "Conte irride alla malasorte secondo secolare filosofia napoletana, quell'accettazione con sberleffo d'ogni contrarietà, la sfida sorrid facebook
Infortunio Rrahmani: "Dal Kosovo dubbi sulla presenza ai playoff di marzo" x.com