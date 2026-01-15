Roma stop Dovbyk | problema tendineo più serio del previsto

L’infortunio di Artem Dovbyk, attaccante della Roma, si è rivelato più grave del previsto. Gli ultimi accertamenti hanno evidenziato un problema tendineo, richiedendo ulteriori approfondimenti e un percorso di recupero più lungo. La società seguirà con attenzione l’evoluzione della situazione, senza ipotizzare tempi di ritorno precisi finché non saranno disponibili nuovi aggiornamenti.

L’infortunio di Artem Dovbyk si rivela più serio delle prime valutazioni. L’attaccante della Roma ha riportato un problema di natura tendinea, emerso dagli accertamenti delle ultime ore. All’interno del club è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un intervento chirurgico, soluzione già adottata in passato per Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Dopo il confronto con lo staff medico, però, la scelta è ricaduta su una terapia conservativa, ritenuta la strada migliore per evitare rischi a lungo termine. L’obiettivo è recuperare Dovbyk nelle prime settimane di febbraio, così da rimetterlo a disposizione di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

