Ultimissime Inter LIVE | spunta la data del rientro di Lautaro forfait per Bastoni
Oggi le ultime notizie dall'Inter riguardano il rientro di Lautaro, che sembra essere vicino, mentre Bastoni ha ricevuto il forfait. La redazione di Inter News 24 tiene aggiornati i tifosi con tutte le novità in tempo reale, offrendo le informazioni più recenti sulle condizioni dei giocatori e le eventuali novità dalla squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 13 MARZO. Inter Atalanta, emergenza in difesa per Chivu: Bastoni verso il forfait. Le ultime Inter Atalanta si preannuncia una sfida complessa per i nerazzurri, che dovranno fare i conti con l’assenza quasi certa di Alessandro Bastoni Infortunio Lautaro Martinez, ecco quando potrà tornare in campo Infortunio Lautaro Martinez, ecco quando potrà tornare in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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