Una squadra di quarantadue cacciatori si occupa da anni di raccogliere e smaltire i rifiuti abbandonati nei boschi. L’attività si concentra sulla pulizia delle aree naturali, con interventi regolari e coordinati. Oltre alla passione per la caccia, gli uomini si dedicano anche alla tutela dell’ambiente, rimuovendo sacchi di plastica, bottiglie e altri rifiuti lasciati in modo irregolare.

Non solo passione per il bosco, ma un impegno concreto per la tutela del territorio che dura ormai da anni. Domenica scorsa i cacciatori di Licciana Nardi, insieme a numerosi cittadini e volontari, hanno dato vita, per il quinto anno consecutivo, a una giornata di pulizia ambientale, un’iniziativa che si conferma fondamentale per il decoro e la salute delle frazioni del comune. L’operazione ha visto la partecipazione di circa quaranta persone, divise in squadre operative che hanno setacciato il territorio fin dalle prime ore del mattino. Il dato più incoraggiante è stata la massiccia presenza di giovani, che hanno scelto di rimboccarsi le maniche per ripulire le zone di Terrarossa, Tavernelle e Licciana Nardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incubo rifiuti abbandonati. In campo 40 cacciatori

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