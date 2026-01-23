Rifiuti abbandonati e non ritirati

A Lecco, in via Fontanella, si verifica da settimane una persistente problematica di rifiuti abbandonati e non ritirati. Questa situazione contribuisce al degrado ambientale e richiede interventi tempestivi per ripristinare la pulizia e il decoro dell’area. È importante che le autorità competenti adottino le misure necessarie per risolvere questa criticità e garantire un ambiente più salubre per la comunità.

