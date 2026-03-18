Incontro con lo scrittore e il mondo della parola

Quest’anno in classe si è letto un libro di narrativa, come già accaduto in passato, e anche questa volta gli studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare l’autore, lo scrittore Giuseppe Festa. La lettura e il confronto con l’autore sono stati momenti importanti del percorso scolastico. L’incontro ha permesso agli studenti di approfondire aspetti legati alla scrittura e alla creazione letteraria.

Anche quest’anno leggiamo integralmente in classe un libro di narrativa e, come l’anno scorso, abbiamo incontrato l’autore: lo scrittore Giuseppe Festa. Egli è stato molto accogliente e ci ha raccontato della sua passione per la natura, nata quando faceva volontariato al Parco Nazionale d’Abruzzo, e di come episodi della sua vita abbiano ispirato i suoi libri. Tra questi, l’incontro con l’orsa Yogha, capace di aprire a zampate un barattolo di Nutella, episodio che gli suggerì di scrivere " Il passaggio dell’orso ". Anche Lucio, protagonista di " Cento passi per " nasce dall’incontro con uno studente non vedente conosciuto al parco. L’autore temeva di usare parole sbagliate, ma il ragazzo inaspettatamente disse: "Ieri ho visto un’aquila e le piume delle ali svolazzavano". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro con lo scrittore e il mondo della parola Articoli correlati A Spazio Cultura la bellezza antica e sempre nuova della lingua: incontro con lo scrittore Francesco LeporeVenerdì 20 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Francesco Lepore “Bellezza antica e... Terranuova. Salta l’incontro con lo scrittore Lorenzo MaroneArezzo, 11 febbraio 2026 – L’incontro con lo scrittore Lorenzo Marone, previsto per questo sabato 14 febbraio in Sala del Consiglio a Terranuova... Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola Tutti gli aggiornamenti su Incontro con lo scrittore e il mondo... Temi più discussi: Incontro con lo scrittore Franco Faggiani; Montevarchi, alla Ginestra incontro con lo scrittore Enrico Galiano; Presentazione del libro L'orchidea: da Spazio Cultura incontro con lo scrittore Fabio Ceraulo; Scrittori in circolo. Giovedì alla Ginestra incontro con lo scrittore Enrico Galiano. Montevarchi, alla Ginestra incontro con lo scrittore Enrico GalianoL’iniziativa fa parte dell cartellone della rassegna Scrittori in circolo. msn.com Monticello: al Greppi grande entusiasmo per l’incontro con lo scrittore Marco ErbaMercoledì scorso l’incontro con Marco Erba nell’ambito di Leggermente per le scuole Ha presentato il suo romanzo Il male che hai dentro MONTICELLO BRIANZA – L’istituto A. Greppi ha ospitato mercol ... msn.com A Nocera Inferiore il commovente incontro tra Diego e il suo proprietario ricoverato: una storia che racconta il legame speciale tra uomo e cane - facebook.com facebook #TG2000 - Medio Oriente scalda la politica. Polemiche incontro Cirielli con ambasciatore russo #17marzo #TV2000 #Hormuz #Meloni x.com